ВТБ обеспечил прием карт «Мир» для ДТЗК То есть для сайта bileter.ru

Банк ВТБ обеспечил прием карт НСПК «Мир» для «Дирекции театрально-зрелищных касс» (ДТЗК). Об этом в банке сообщили в четверг.

Таким образом, стало возможно покупать билеты на сайте bileter.ru по банковским картам «Мир». Безопасность расчетов гарантируют благодаря технологии MirAccept.

Отметим, ранее в 2016 году клиенты ДТЗК получили возможность оплачивать билеты на мероприятия с помощью карт «Мир» в офисах Театральных касс. Договор также подписали с ВТБ. Отметим, ВТБ начал выпускать карты «Мир» летом 2016 года. До конца 2016 года банк обещал выпустить более 300 тыс. карт «Мир».