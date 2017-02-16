Все новости

16.02.17 / 16:07 Банки / Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

ВТБ обеспечил прием карт «Мир» для ДТЗК

То есть для сайта bileter.ru

bileter.ruБанк ВТБ обеспечил прием карт НСПК «Мир» для «Дирекции театрально-зрелищных касс» (ДТЗК). Об этом в банке сообщили в четверг.

Таким образом, стало возможно покупать билеты на сайте bileter.ru по банковским картам «Мир». Безопасность расчетов гарантируют благодаря технологии MirAccept.

Отметим, ранее в 2016 году клиенты ДТЗК получили возможность оплачивать билеты на мероприятия с помощью карт «Мир» в офисах Театральных касс. Договор также подписали с ВТБ. Отметим, ВТБ начал выпускать карты «Мир» летом 2016 года. До конца 2016 года банк обещал выпустить более 300 тыс. карт «Мир».

Метки: , , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017