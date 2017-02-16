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16.02.17 / 15:09 Новости / Россия и мир

Чистая прибыль «Яндекса» в 2016 году уменьшилась на 30%

До 6,8 млрд рублей

Чистая прибыль компании «Яндекс» в 2016 году снизилась на 30% год к году. Об этом сообщили в компании в четверг.

Размер чистой прибыли составил 6,8 млрд рублей. Консолидированная выручка «Яндекса» выросла на 27% по сравнению с показателем 2015 года до 75,9 млрд рублей.

Сильнее всего выросла выручка сервиса «Яндекс. Такси» — на 135% до 2,313 млрд рублей. Больше всего денег компании приносит поиск и портал — 69,256 млрд рублей.

«Яндекс» — российская компания, основанная в 200 году. Компании принадлежит одноименный сервис и поисковая система. Кроме того, компания владеет рядом сервисов.

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