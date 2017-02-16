Банкам из недружественных стран могут запретить работать с компаниями-стратегами РФ Минфин разработал законопроект

Минфин РФ разработал законопроект, предусматривающий запрет на работу с российскими стратегическими госкомпаниям для тех банков-нерезидентов, страны которых недружественны по отношению к России. Об этом рассказал в четверг замминистра финансов Алексей Моисеев.

«РФ вправе принять решение об исключении (иностранного банка) из списка банков (аккредитованных для работы с госкомпаниями), которые работают в стране, которая была недружественной по отношению к нам», — сказал Моисеев.

Он пояснил, что такую возможность необходимо предусмотреть на случай появления необходимости. К компаниям, с которыми организациям могут запретить работать, он отнес госкорпорации, компании с госучастием, входящие в список стратегических и государственные внебюджетные фонды.

Напомним, в январе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков упрекнул США в том, что страна неоднократно допускала «недружественные действия» в отношении России. В качестве примера он привел финансирование политических организаций, которое якобы поступало из-за границы.