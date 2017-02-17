Курской области понадобится 12 млрд рублей для проведения посевной Это займы и личные средства аграриев

Более 12 млрд рублей понадобится аграриям Курской области для проведения посевной кампании. Об этом в пятницу заявил губернатор региона Александр Михайлов.

Основная часть суммы, порядка 7 млрд рублей, — средства самих аграриев. Еще 5 млрд рублей возьмут в заем.

Всего планируют засеять более 1,6 млн га площадей, отведенных под урожай. В настоящее время в Курской области ведется активная подготовка к весенним полевым работам. На покупку необходимых семян и удобрений власти региона готовы выделить аграриям льготные кредиты со ставкой до 5% годовых.