Рассчитаться Android Pay в России можно будет уже весной Первыми услугу подключат Сбербанк и Альфа-банк

Рассчитаться с помощью платежной системы Android Pay в России можно будет уже этой весной. Об этом в пятницу сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к крупным российским банкам.

По информации издания, первыми подключить услугу могут Сбербанк и Альфа-банк. Подчеркивается, что запуск Android Pay запланирован на апрель-май.

Сервис Android Pay принадлежит корпорации Google. Он помогает оплатить покупки с помощью смартфона. Напомним, осенью 2016 года директор по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard Михаил Федосеев заявил, что платежная система заработает в России в 2017 году. В 2016 году на российском рынке была запущена система Apple Pay. Осенью прошлого года в России заработал Samsung Pay.