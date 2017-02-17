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17.02.17 / 23:33 Новости / Россия и мир

Рассчитаться Android Pay в России можно будет уже весной

Первыми услугу подключат Сбербанк и Альфа-банк

Android PayРассчитаться с помощью платежной системы Android Pay в России можно будет уже этой весной. Об этом в пятницу сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к крупным российским банкам.

По информации издания, первыми подключить услугу могут Сбербанк и Альфа-банк. Подчеркивается, что запуск Android Pay запланирован на апрель-май.

Сервис Android Pay принадлежит корпорации Google. Он помогает  оплатить покупки с помощью смартфона. Напомним, осенью 2016 года директор по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard Михаил Федосеев заявил, что платежная система заработает в России в 2017 году. В 2016 году на российском рынке была запущена система Apple Pay. Осенью прошлого года в России заработал Samsung Pay.

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