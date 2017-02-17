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17.02.17 / 12:47 Новости / Россия и мир / Спорт

Легкоатлетка Антюх вернет серебряную медаль Олимпиды-2012 МОК

«Наталье пришло официальное уведомление»

ОлимпиадаРоссийская легкоатлетка Наталья Антюх вернет Международному олимпийскому комитету (МОК) серебряную медаль, которую она получила на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году в эстафете 4×400 м. Об этом сообщила в пятницу тренер Антюх Екатерина Куликова.

«Наталье пришло официальное уведомление. Мы обсудили эту ситуацию — она сдает медаль согласно процедуре — теперь для нее это просто кусок железа», — рассказала она.

Напомним, МОК лишил российских легкоатлеток серебряных медалей ОИ-2012 из-за положительных допинг-проб Антонины Кривошапки. В ее пробах обнаружили туринабол. Всего по итогам перепроверки проб российская сборная потеряла семь наград. В частности, Юлия Зарипова лишилась золотой медали в беге на 3 тыс. метров с препятствиями, а Татьяна Лысенко потеряла золото в метании ядра.

По материалам: tass.ru
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