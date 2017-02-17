ЗакС Петербурга нарушил закон при закупке транспортного обслуживания для депутатов – УФАС Ведомство выявило два нарушения

ЗакС Петербурга нарушил антимонопольное законодательство при закупке транспортного обслуживания для депутатов. К такому решению в пятницу пришло городское управление Федеральной антимонопольной службы, рассказал АБН руководитель петербургского регионального антикоррупционного центра Transparency International Дмитрий Сухарев.

В УФАС с просьбой проверить закупки ЗакСа обратились представители Transparency International. В результате ведомство выявило два нарушения со стороны петербургского парламента. Одно из них – опубликование контракта не в полном объеме.

«Был опубликован контракт, но не было опубликовано приложение с расчетом цены и со всеми остальными вещами. Представители Законодательного Собрания говорят, что это якобы персональные данные – номера автомобилей и фамилии депутатов, которые на них ездят», — рассказал Сухарев.

Второе предупреждение заключается в нарушении закона о защите конкуренции. УФАС постановило расторгнуть контракт на закупку автомобилей до 31 марта.

«Есть еще предупреждение от Санкт-Петербургского УФАС Законодательному Собранию о том, что они должны устранить нарушения закона, которое сейчас происходит из-за заключенного контракта, до 31 марта. Это означает, что сейчас происходит нарушение закона о защите конкуренции. Законодательное Собрание до 31 марта должно контракт расторгнуть, чтобы таким образом прекратить нарушения. В противном случае УФАС уже будет заводить дело о нарушении закона о защите конкуренции, и обращаться в суд, и все остальные вещи делать», — сообщил Сухарев.

Кроме того, Transparency International накануне получила ответ от прокуратуры Петербурга. В нем речь идет про закон о государственных унитарных предприятиях.

«Буквально вчера мы получили ответ из прокуратуры Санкт-Петербурга, где, говорится по поводу закона о ГУПах. Ими (прокуратурой – АБН) подготовлен проект протеста на бездействие Санкт-Петербургского Законодательного Собрания в связи с тем, что они два года не принимают изменения в региональный закон о ГУПах. В результате этот закон противоречит закону о защите конкуренции», — рассказал представитель Transparency International.

Сухарев отметил, что ЗакС Петербурга руководствуется региональным законом, который противоречит федеральному. Он предположил, что такая ситуация может привести к роспуску Законодательного собрания.

Отметим, в конце прошлого года ЗакС Петербурга заключил контракт на транспортное обслуживание депутатов в 2017—2019 годах. Стоимость контракта составила 439 млн рублей. Единственным поставщиком услуг стал ГУП «Смольнинское».

В приложении к контракту речь идет о 60 автомобилях. При этом в Законодательном Собрании работают 50 депутатов, из которых десять отказались от служебного авто.