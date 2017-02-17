«АвтоВАЗ» намерен увеличить объемы производства автомобилей на 14% в этом году Это будут Lada, Renault, Nissan и Datsun

Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» планирует увеличить объемы производства автомобилей на 13,9%, или до 465 тыс. машин, в 2017 году. Об этом агентству ТАСС рассказали в пятницу в правительстве Самарской области по итогам встречи губернатора региона Николая Меркушина и президента АвтоВАЗа Николя Мора.

Меркушкин и Мор обсудили итоги работы предприятия за прошлый год и планы на 2017 год. Президент автоконцерна сообщил, что с учетом Ижевского автозавода «АвтоВАЗ» в 2016 году произвел 408 тыс. автомобилей.

По его словам, в 2017 году планируется нарастить выпуск автомобилей до 465 тыс. Речь идет о машинах под брендами Lada, Renault, Nissan и Datsun.

Напомним, по итогам прошлого года чистый убыток предприятия по МСФО сократился на 39,3% и составил 44,8 млрд руб. Годом ранее показатель равнялся 73,9 млрд руб. Выручка «АвтоВАЗа» по итогам 12 месяцев составила 184,9 млрд руб. и показала рост на 4,8%.