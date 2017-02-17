Россельхознадзор может расширить ограничения на животноводческую продукцию из Беларуси Они могут коснуться не только говядины

Россельхознадзор может расширить ограничения на животноводческую продукцию с ряда белорусских предприятий в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

«Мы не исключаем, что в ближайшее время можем ввести ограничения не только по говядине, но и по другим видам животноводческой продукции», — сказала она. При этом представитель Россельхознадзора отметила, что ограничения будут касаться отдельных предприятий.

Напомним, 6 февраля Россельхознадзор ввел запрет на поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области. В ведомстве сообщали, что Беларусь поставляла в Россию украинскую и европейскую говядину, ввоз которой запрещен. Кроме того, 14 февраля были запрещены поставки мясной продукции ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат». Специалисты Россельхознадзора выявили листерии в говядине предприятия.