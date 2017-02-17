Все новости

17.02.17 / 14:59 Новости / Россия и мир

Россельхознадзор может расширить ограничения на животноводческую продукцию из Беларуси

Они могут коснуться не только говядины

мясо говядина фото с сайта obozrevatel.comРоссельхознадзор может расширить ограничения на животноводческую продукцию с ряда белорусских предприятий в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

«Мы не исключаем, что в ближайшее время можем ввести ограничения не только по говядине, но и по другим видам животноводческой продукции», — сказала она. При этом представитель Россельхознадзора отметила, что ограничения будут касаться отдельных предприятий.

Напомним, 6 февраля Россельхознадзор ввел запрет на поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области. В ведомстве сообщали, что Беларусь поставляла в Россию украинскую и европейскую говядину, ввоз которой запрещен. Кроме того, 14 февраля были запрещены поставки мясной продукции ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат». Специалисты Россельхознадзора выявили листерии в говядине предприятия.

По материалам: tass.ru
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017