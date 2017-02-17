В России доля отечественных лекарств на рынке за год выросла до 76% Объем производства препаратов в денежном выражении вырос на 25%

Доля отечественных лекарств на российском рынке за последний год выросла до 76%, что на 25% больше показателей за аналогичный период. Об этом в пятницу заявил первый зампред комитета ГД по экономической политике Владимир Гутенев.

«Доля отечественных лекарств на российском рынке за последний год выросла до 76%», — сказал Гутенев. Он отметил, что российские производители существенно опережают темпы ввоза в страну импортных лекарств.

Гутенев добавил, что за девять месяцев прошлого года объем производства российских препаратов в денежном выражении составил около 225 миллиардов рублей. По его словам, это на 25% больше, чем за аналогичный период 2015 года. «Внешняя политика и экономика диктуют нам свои условия, и наша промышленность должна отвечать на эти вызовы, становясь сильнее», — заключил депутат.

Напомним, в минувший вторник стало известно, что в июне в российских аптеках появятся промаркированные лекарства. Это будет сделано в рамках проекта, призванном защитить потребителей от недоброкачественных препаратов и контрафакта. В Росздравнадзоре рассказали, что в пилотном проекте готовы участвовать 25 производителей лекарственных средств и более 250 организаций розничной торговли лекарственными препаратами.