Все новости

17.02.17 / 12:41 Новости / Россия и мир / Экономика

Минсельхоз РФ: доходы Беларуси от экспорта молока в Россию составляют $3 млрд в год

Всех своих граждан Беларусь обеспечила молоком еще пять лет назад

молоко lifehacker.ru минсельхоз доходы беларуси от экспорта молокаПо оценке Минсельхоза, доходы Беларуси от экспорта молока в Россию превышают $3 млрд в год. Об этом в пятницу заявил глава российского министерства Александр Ткачев, выступая на XXVIII Съезде АККОР.

«Я считаю, что свою проблему молока они решили еще пять лет назад: накормили собственный народ — 15 млн человек — и практически такое же количество поставляют на российский рынок, зарабатывая на этом ни много ни мало более $3 млрд», — сказал Ткачев.

При этом в России дефицит молока превышает 7 млн тонн, и компенсируют его за счет поставок из Беларуси, напомнил министр. «И немного из других стран», — добавил он.

Напомним, в прошлом году Россия, по данным Росстата, произвела 30,7 млн тонн молока. Это на 0,2% меньше, чем в 2015 году. По данным Минсельхоза, в 2016 году производство молока выросло на 2,2% и превысило 15 млн тонн.

 

По материалам: rns.online
Метки: , , , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017