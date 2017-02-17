Минсельхоз РФ: доходы Беларуси от экспорта молока в Россию составляют $3 млрд в год Всех своих граждан Беларусь обеспечила молоком еще пять лет назад

По оценке Минсельхоза, доходы Беларуси от экспорта молока в Россию превышают $3 млрд в год. Об этом в пятницу заявил глава российского министерства Александр Ткачев, выступая на XXVIII Съезде АККОР.

«Я считаю, что свою проблему молока они решили еще пять лет назад: накормили собственный народ — 15 млн человек — и практически такое же количество поставляют на российский рынок, зарабатывая на этом ни много ни мало более $3 млрд», — сказал Ткачев.

При этом в России дефицит молока превышает 7 млн тонн, и компенсируют его за счет поставок из Беларуси, напомнил министр. «И немного из других стран», — добавил он.

Напомним, в прошлом году Россия, по данным Росстата, произвела 30,7 млн тонн молока. Это на 0,2% меньше, чем в 2015 году. По данным Минсельхоза, в 2016 году производство молока выросло на 2,2% и превысило 15 млн тонн.