Enel купила бразильскую CELG за $640 млн Итальянцы приобрели 94,8% компании

Дочерняя компания итальянской Enel, бразильская Enel Brasil S.A. (Enel Brasil), закрыла сделку по приобретению около 94,8 % акций энергораспределительной компании Celg Distribuição S.A. (CELG), работающей в бразильском штате Гояс. Об этом в итальянской компании сообщили в пятницу.

Общая сумма сделки составила около $640 млн (2,187 млрд бразильских реалов). Оставшуюся долю в капитале CELG, составляющую порядка 5,1 %, предложат работающим и вышедшим на пенсию сотрудникам компании с возможностью выкупа акций, не приобретенных персоналом в рамках этого предложения.

Сообщается, что после завершения сделки клиентская база компании в Бразилии увеличится с 7 до 10 млн пользователей. При этом количество потребителей, обслуживаемых группой по всему миру, достигнет почти 65 миллионов.

«Завершение сделки по приобретению CELG — важный этап нашей стратегии развития в Латинской Америке», — заявил генеральный директор Enel Франческо Стараче. Новый совет директоров компании будет избран на ближайшем общем собрании акционеров.

Добавим, CELG была основана в 1956 году. До момента заключения сделки почти 51% ее акций принадлежал Бразилии через контролируемую государством компанию Eletrobras, почти 49 % — штату Гояс через холдинговую компанию Celg-Par.