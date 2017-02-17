ФАС обнаружила лекарственный картель из семи компаний В 2016 году против этих компаний уже возбуждали дело

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признала участие семи фармацевтических компаний в картельном сговоре. Об этом заявил в пятницу начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

Речь идет о компаниях ООО «Росмедкомплект», ООО «Эталон-Трейдинг», ООО «Маркет Фарм», ООО «ПИК», АО "Компания «Интермедсервис», ООО «Сервис-Фарм», ООО «Компания Интермедсервис Фарма». По словам Тенишева, они «нарушили пункт 2 части 1 статьи 11 закона защиты конкуренции путем заключения и участия в соглашениях между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которые привели к поддержанию цен на торгах».

Добавим, в 2016 года ФАС уже возбуждала дело против этих компаний. Картель действовал практически на всей территории страны. В закупках, в которых участвовали эти компании, снижение начальной максимальной цены контракта на поставку препаратов и медизделий для поликлиник и больниц отсутствовало или было минимальным (0,5-2%). Антимонопольный орган выявил нарушения более чем на 700 аукционах.