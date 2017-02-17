ФАС может возбудить дело в отношении Lenovo и HP Или привлечь компании как ответчиков по существующим делам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может возбудить еще одно дело в отношении компаний HP и Lenovo. Об этом сообщил в пятницу начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

По словам Тенишева, антимонопольный орган закончил проверку компаний «буквально вчера». «Мы установили в действиях компаний признаки незаконной экономической координации. Соответственно, сейчас будем решать дальше в соответствии с законом вопрос либо о возбуждении дела о незаконной координации, либо о привлечении в качестве ответчиков уже по существующим делам», — пояснил он.

Добавим, в отношении HP и Lenovo уже было возбуждено несколько дел. Первое дело возбудили в ноябре 2016 года. ФАС обнаружила нарушения закона о защите конкуренции в отношении компаний — поставщиков компьютерной техники. Антимонопольный орган заподозрил несколько компаний в заключении антиконкурентного соглашения при участии в электронном аукционе на поставку системных блоков для ГАС «Выборы». По мнению ФАС, деятельность картеля контролировали российские представительства китайской Lenovo и американской HP. Последнее дело в рамках расследования по картелю было возбуждено 27 января.