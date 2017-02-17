«Газпром» поставил в Германию 49,8 млрд куб. м. газа в 2016 году В начале 2017 года спрос продолжает расти

В прошлом году российская компания «Газпром» поставила в Германию 49,8 млрд куб. м. газа. Об этом сообщили в компании в пятницу.

В начале текущего года спрос продолжает расти, отметили в «Газпроме». В январе экспорт вырос на 23,2%, а за первые 15 дней февраля — на 37%, по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер провел в Берлине рабочую встречу с министром экономики и энергетики ФРГ Бригиттой Цюприс. Стороны обсудили маршруты поставок российского газа в Европу. В частности, Миллер и Цюприс разговаривали о проекте «Северный поток-2». Газопровод позволит в два раза увеличить экспорт российского газа на европейский рынок.