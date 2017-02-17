Голодец призвала достроить перинатальный центр в Новосибирске Вице-премьер планирует обсудить постройку с губернатором Новосибирской области

Вице-премьер Ольга Голодец призвала достроить перинатальный центр в Новосибирске. Соответствующее заявление она сделала в пятницу.

Голодец намерена обсудить достройку центра с губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким. «Конечно, нужно построить. Здесь даже дискутировать не о чем», — сказала она.

Строительство перинатального центра началось в Новосибирске в 2013 году. Оно было приостановлено из-за недостатка финансирования. В настоящее время возведен семиэтажный корпус. По словам Городецкого, на завершение строительства потребуется еще 4,5 млрд рублей.