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17.02.17 / 12:20 Новости / Россия и мир

Голодец призвала достроить перинатальный центр в Новосибирске

Вице-премьер планирует обсудить постройку с губернатором Новосибирской области

Ольга Голодец, фото пресс-службы Совета ФедерацииВице-премьер Ольга Голодец призвала достроить перинатальный центр в Новосибирске. Соответствующее заявление она сделала в пятницу.  

Голодец намерена обсудить достройку центра с губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким. «Конечно, нужно построить. Здесь даже дискутировать не о чем», — сказала она.

Строительство перинатального центра началось в Новосибирске в 2013 году. Оно было приостановлено из-за недостатка финансирования. В настоящее время возведен семиэтажный корпус. По словам Городецкого, на завершение строительства потребуется еще 4,5 млрд рублей.

По материалам: ria.ru
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