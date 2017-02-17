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17.02.17 / 14:43 Новости / Общество / Россия и мир

Google отказался от глобального проекта интернет-покрытия при помощи аэростатов

Интернетом будут обеспечены только нуждающиеся районы

Google отказалсяAlphabet отказалась от кругосветного плавания стратостатов, которые обеспечат интернет-покрытие. Об этом в компании рассказали в пятницу.

Проект Loon теперь будет направлен на обеспечение доступа в интернет для проблемных районов. Глава проекта Астро Теллер рассказал, что такой подход позволит уменьшить затраты и ускорить его реализацию.

Теллер также подчеркнул, что команде проекта удалось сократить время развертывания стратостатов. По оценкам главы проекта, в ближайшем запуске будет использовано от 10 до 30 аэростатов.

Проект Loon изначально предполагал развертывание интернет-покрытия по всему миру при помощи аэростатов. Тестовый запуск аэростата прошел успешно, устройство провело в воздухе 98 дней.

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