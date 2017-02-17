Источник: Власти рассматривают вариант совместного использования Исаакия церковью и государством Государственно-конфессиональное партнерство

Власти рассматривают вариант совместного использования Исаакиевского собора церковью и государством. Об этом в пятницу федеральным информационным агентствам рассказали высокопоставленные чиновники.Агентство подчеркивает, что чиновник «высокопоставленный». Одной из правовых форм может стать государственно-конфессиональное партнерство. В таком случае Исаакий сохранит музейный статус.

Также источник сказал, что решение о передаче Исаакия было «поспешным». В том числе, его не согласовывали с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, Смольный намерен передать Исаакий РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. Многие жители Петербурга выступили против этого решения. В городе уже прошло две протестных акции, на каждую пришло по 1 тыс. человек. В марте группа «Вставай на защиту Исаакия» проведет еще один митинг.