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17.02.17 / 16:57 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Передачу Исаакиевского собора РПЦ не согласовали с Путиным — Источник

Власти рассматривают вариант совместного использования собора церковью и государством

Исаакиевский собор Путин

Фото АБН

Передачу Исаакиевского собора РПЦ не согласовывали с президентом России Владимиром Путиным. Об этом федеральным агентствам в пятницу рассказали высокопоставленные федеральные чиновники на условиях анонимности.

Также он назвал решение передать собор РПЦ «поспешным». Он пояснил, что, судя по соцопросам, россияне не возражают против передачи Исаакиевского собора церкви. Однако в самом Петербурге это решение вызвало массовые протесты.

Таким образом, власти могут применить форму государственно-конфессионального партнерства для дальнейшей работы собора и как церковного учреждения, и как музея. В этом случае музей-памятник сохранит штат сотрудников.

Напомним, о решении Смольного передать Исаакий церкви официально стало известно в январе. В Союзе музеев России это решение осудили. Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» приносит в бюджет города 700-800 млн рублей налогов.

В Петербурге прошло уже два митинга против передачи собора в ведение церкви. Оба – в форме несогласованны встреч депутатов с избирателями. После этого ЗакС Петербурга решил запретить такой формат встреч. Однако губернатор города Георгий Полтавченко не подписал этот закон.

По материалам: interfax.ru
 ria.ru
 tass.ru
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