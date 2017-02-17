Путин, Исаакиевский собор и «Роснефть». Итоги пятницы

В пятницу Путин рассказал о снижении темпов инфляции, Патриарх Кирилл назвал передачу Исаакиевского собора церкви «символом примирения народа», «Роснефть» и «Транснефть» договорились урегулировать спор о транспортировках нефти в досудебном порядке, в МЭР спрогнозировали ослабление рубля, а Apple анонсировала новые iOS и Mac OS.

Президент Владимир Путин рассказал о снижении темпов инфляции в феврале. По его словам, показатель « пробил психологическую отметку в 5%» и составил 4,72%. Политик отметил, что в экономике наблюдается положительная динамика.

Патриарх Кирилл заявил, что передача Исаакиевского собора Русской православной церкви призвана стать «символом примирения народа». Он связал это со столетием Октябрьской революции, которое будут отмечать в 2017 году. Патриарх выразил надежду, что воссоединение собора и церкви «остановит злые помыслы людей», которые не одобряют решение петербургских властей.

«Роснефть» и «Транснефть» урегулировали спор о транспортировках нефти в досудебном порядке. «Роснефть» подавала иск к "Транснефти" из-за несогласия по целесообразности разработки методики учета технологических потерь нефти в трубопроводах. В итоге компаниям удалось договориться о снижении нормативов потерь.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в МЭР ожидают ослабления курса рубля. После ослабления рубль должен стабилизироваться, спрогнозировал министр. Он добавил, что власти не будут менять свои действия на рынке из-за положительной динамики, которая наблюдается сейчас.

Apple презентует новые iOS и Mac OS 5 июня. Издание The Verge выяснило, что презентация состоится в Сан-Хосе. Возможно, американская компания также представит обновление ОС для «умных часов» и Apple TV.