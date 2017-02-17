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17.02.17 / 12:10 Новости / Общество / Россия и мир

Китай запустит спутник Shijian-13 на орбиту весной

В апреле

Китай запуститКитайский спутник Shijian-13 запустят в апреле. Об этом в пятницу рассказали разработчики проекта.

Спутник обеспечит жителям КНР сверхскоростной интернет, передает China Daily. Shijian-13 поможет создать систему беспроводного интернета со скоростью до 20 Гб в секунду.

Аппарат выйдет на геостационарную орбиту при помощи ракеты-носителя Long March-3B. Спутник будет находиться на высоте 36 тыс. метров на протяжении 15 лет. Спутник будет запущен с космодрома Сичан провинции Сычуань. КНР также планирует запустить аппарат для спутниковых платформ, он будет запущен летом этого года.

По материалам: chinadaily.com.cn
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