В марте в Строгановском дворце покажут выставку «Копейка рубль бережет» С 1 марта по 8 мая

В марте в Строгановском дворце (относится к «Русскому музею») представят выставку «Копейка рубль бережет». Об этом рассказали в музее.

Выставка откроется 1 марта и продлится до 8 мая. Экспонаты охватывают период с петровского времени до 1917 года. В их числе – 170 монет, 50-80 бумажных денег, а также ценные бумаги.

Отметим, также в Строгановском дворце работают две постоянных выставки – «Русский ампир» и «Минералогический кабинет». Кроме того, в этом филиале «Русского музея» регулярно проходят «Музыкальные четверг». Цена входного билета для взрослых посетителей 300 рублей, для студентов – 150 рублей.