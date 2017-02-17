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17.02.17 / 19:11 Новости / Петербург и Ленобласть

В марте в Строгановском дворце покажут выставку «Копейка рубль бережет»

С 1 марта по 8 мая

"Копейка рубль бережет"В марте в Строгановском дворце (относится к «Русскому музею») представят выставку «Копейка рубль бережет». Об этом рассказали в музее.

Выставка откроется 1 марта и продлится до 8 мая. Экспонаты охватывают период с петровского времени до 1917 года. В их числе – 170 монет, 50-80 бумажных денег, а также ценные бумаги.

Отметим, также в Строгановском дворце работают две постоянных выставки – «Русский ампир» и «Минералогический кабинет». Кроме того, в этом филиале «Русского музея» регулярно проходят «Музыкальные четверг». Цена входного билета для взрослых посетителей 300 рублей, для студентов – 150 рублей.

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