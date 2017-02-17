Kraft Heinz и Unilever ведут переговоры о слиянии Первичное предложение Unilever отклонила

Американская компания Kraft Heinz ведет переговоры с Unilever о слиянии. Об этом в компании рассказали в пятницу.

Известно, что Unilever отклонила первичное предложение на $124 млрд. Тем не менее, компании надеются прийти к соглашению.

Ранее Kraft Heinz отчиталась о пятикратном увеличении прибыли в 2016 году. Чистая прибыль компании достигла $3,6 млрд. Компания является пятым крупнейшим в мире производителем продуктов и напитков. Kraft Heinz владеет брендами Kraft, Heinz, Maxwell House и другими.