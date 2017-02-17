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17.02.17 / 16:30 Новости / Общество / Россия и мир

Kraft Heinz и Unilever ведут переговоры о слиянии

Первичное предложение Unilever отклонила

Kraft Heinz Американская компания Kraft Heinz ведет переговоры с Unilever о слиянии. Об этом в компании рассказали в пятницу.

Известно, что Unilever отклонила первичное предложение на $124 млрд. Тем не менее, компании надеются прийти к соглашению.

Ранее Kraft Heinz отчиталась о пятикратном увеличении прибыли в 2016 году. Чистая прибыль компании достигла $3,6 млрд. Компания является пятым крупнейшим в мире производителем продуктов и напитков. Kraft Heinz владеет брендами Kraft, Heinz, Maxwell House и другими.

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