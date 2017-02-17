Продажи Lada в ЕС в январе выросли на 67,3% До 281 автомобиля

Продажи автомобилей Lada в Евросоюзе по итогам января текущего года выросли на 67,3% год к году. Об этом сообщили в аналитическом агентстве «Автостат» в пятницу.

В странах ЕС в прошлом месяце продали 281 автомобиль Lada. Российская марка обошла по продажам американский Chevrolet, которая продала 99 машин. Это на 40% меньше, чем в прошлом году.

Напомним, по итогам прошлого месяца общие продажи Lada выросли на 5% по сравнению с январем 2016 года. Всего было продано 16,3 тыс. машин. Доля марки на российском рынке, по предварительным данным, составит 19,5%.