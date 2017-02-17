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17.02.17 / 13:09 Новости / Петербург и Ленобласть

«Ленфильму» пока не передали в собственность участок в Кронштадте

Из-за того, что студия является акционерным обществом

Ленфильм

Фото АБН

Киностудия «Ленфильм» пока не получила в собственность участок в Кронштадте, который летом прошлого года обещали передать власти Петербурга. Об этом в пятницу АБН сообщил генеральный директор студии Эдуард Пичугин.

Пока решаются юридические вопросы, связанные с передачей территории, идет работа с комитетом по инвестициям и городской администрацией. Из-за этого «Ленфильм» не начинает привлекать финансирование и развивать участок в Кронштадте, рассказал гендиректор студии.

«Столкнулись с казуистикой – с тем что, хоть и государству принадлежат акции «Ленфильма», но это акционерное общество по форме собственности. И из-за этого есть целый набор задач бюрократических, которые позволят получить «Ленфильму» этот объект. Соответственно, когда он у нас на балансе окажется, мы будем иметь все основания тратить на это силы и средства», — сказал Пичугин.

Отметим, соглашение о строительстве филиала «Ленфильма» в Кронштадте киностудия и городские власти подписали на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году. Инвестиции в проект оцениваются в размере 400 млн рублей. Предполагается построить объект в 2020 году.

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