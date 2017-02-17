Проект «Ленфильм-парка» представят в Корее Пока идет подбор инвесторов и разработка концепции проекта

Проект будущего киногорода «Ленфильм-парк» представят в Корее. Об этом в пятницу АБН сообщил генеральный директор студии «Ленфильм» Эдуард Пичугин.

Проект кинопарка в Корее представляют комитет по инвестициям Петербурга и «ВТБ-Девелопмент». Годом ранее «Ленфильм-парк» представляли в США. Тогда шли переговоры с американскими компаниями, которые создают проекты подобные Universal Park.

«Сейчас идет подбор инвесторов, одновременно разрабатывается концепция и структура будущей управляющей компании этого всего», — сказал гендиректор «Ленфильма». Помимо городских властей и «ВТБ-Девелопмент» в проработке проекта участвуют архитектурное бюро «Урбис-СПб» Олега Харченко и проектная компания «ВиПС».

«Там территория чистая, подготовленная. Просто надо сейчас зафиксировать участие, построить структуру будущей управляющей компании, определить долю участия всех заинтересованных», — рассказал Пичугин.

Отметим, «Ленфильм-Парк» появится на пересечении Пулковского и Волхонского шоссе. Проект о его создании «Ленфильм» и «ВТБ-Девелопмент» подписали в марте прошлого года.

Кинопарк станет первым подобным проектом в России. Он будет включать в себя бутафорские улицы и иные площадки для съемок, а также развлекательную зону и склады. Предполагается, что «Ленфильм-парк» будет готов к 2020 году.