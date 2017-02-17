Минкультуры создало движение по сохранению нематериального культурного наследия «Движение будет официально зарегистрировано и приступит к работе в ближайшее время»

Министерство культуры РФ приняло решение по созданию движения по сохранению нематериального культурного наследия. Об этом сообщили в ведомстве в пятницу.

«Участники совещания внесли предложения в итоговую резолюцию и единогласно поддержали инициативу создания общественного движения по сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. Движение будет официально зарегистрировано и приступит к работе в ближайшее время», — сообщили в Минкультуры.

Нематериальное культурное наследие — устные традиции, которые передаются из поколения в поколение. К нему относятся язык, танцы, обряды, праздники и пение.