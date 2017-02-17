Все новости

17.02.17 / 13:28 Новости / Россия и мир

Минкультуры создало движение по сохранению нематериального культурного наследия

«Движение будет официально зарегистрировано и приступит к работе в ближайшее время»

МинкультМинистерство культуры РФ приняло решение по созданию движения по сохранению нематериального культурного наследия. Об этом сообщили в ведомстве в пятницу.

«Участники совещания внесли предложения в итоговую резолюцию и единогласно поддержали инициативу создания общественного движения по сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. Движение будет официально зарегистрировано и приступит к работе в ближайшее время», — сообщили в Минкультуры.

Нематериальное культурное наследие — устные традиции, которые передаются из поколения в поколение. К нему относятся язык, танцы, обряды, праздники и пение.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017