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17.02.17 / 22:13 Новости / Общество / Россия и мир

В Минске прошел марш оппозиции

Выступали против декрета «О тунеядцах»

Марш рассерженных белорусовВ Минске прошел оппозиционный «Марш рассерженных белорусов». Мероприятие состоялось в пятницу.

Участники несанкционированного властями марша требуют отмены «налога на тунеядство». Организаторы мероприятия дали властям месяц на отмену декрета.

По некоторым данным, в митинге участвовало до 2 тыс. человек. Декрет «О тунеядцах» президент Беларуси подписал в апреле 2015 года. По нему неработающее трудоспособное население, которое не платит налоги более полугода, должно вносить ежегодный сбор в размере 20 базовых величин (более $200). Такие извещения получили 470 тыс. жителей страны.

По материалам: tass.ru
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