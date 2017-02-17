В Минске прошел марш оппозиции Выступали против декрета «О тунеядцах»

В Минске прошел оппозиционный «Марш рассерженных белорусов». Мероприятие состоялось в пятницу.

Участники несанкционированного властями марша требуют отмены «налога на тунеядство». Организаторы мероприятия дали властям месяц на отмену декрета.

По некоторым данным, в митинге участвовало до 2 тыс. человек. Декрет «О тунеядцах» президент Беларуси подписал в апреле 2015 года. По нему неработающее трудоспособное население, которое не платит налоги более полугода, должно вносить ежегодный сбор в размере 20 базовых величин (более $200). Такие извещения получили 470 тыс. жителей страны.