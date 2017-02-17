Сергей Миронов назвал законной передачу Исаакиевского собора РПЦ Он призвал стороны конфликта к дискуссии без взаимных оскорблений

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает законной передачу Исаакиевского собора РПЦ. Своим мнение с АБН политик поделился в пятницу.

«Безусловно, передача Исаакиевского собора Церкви законна. Но я считаю, что в данном случае необходимо учитывать не только законодательный и религиозный, но и туристический, культурный, общественный аспекты. Чтобы были соблюдены интересы и верующих, и музейного сообщества, и туристов, и жителей города. А потому не надо рубить с плеча, провоцируя противостояние, в том числе политизированное. Дискуссия необходима, но ее надо переводить в цивилизованное русло – без ненужной политизации, без оскорблений, без демагогии», — сказал Сергей Миронова.

Политик огорчен тем, что ситуация вокруг Исаакия «вышла на уровень скандала», что «стороны конфликта переходят ко взаимным обвинениям и даже оскорблениям».

«Уверен, всего этого можно было избежать. Если бы изначально вопрос о судьбе собора был вынесен на общественное обсуждение, в ходе которого были бы детально проработаны и прояснены все вопросы, волнующие горожан. К примеру, мне, как коренному петербуржцу, важно знать, сохранится ли свободный доступ в храм, в том числе и на колоннаду собора? Что будет с уникальной музейной коллекцией Исаакия? Продолжат ли свою работу сотрудники музея, а это около 400 человек? Если бы на все эти вопросы был выработан четкий публичный ответ, адекватно учитывающий интересы всех сторон, конфликт был бы улажен. Это еще не поздно сделать», — уверен лидер эсеров.

Отметим, в пятницу вечером федеральные СМИ со ссылкой на анонимного источника в Кремле сообщили, что передача Исаакиевского собора РПЦ не была согласована Георгием Полтавченко с Владимиром Путиным. В Смольном эту информацию пока не комментируют.

Ранее «Фонд политической культуры» опубликовал данные опроса по Исаакию, проведенного в феврале в Петербурге. Передачу собора РПЦ поддерживают 17,8% опрошенных, против выступают 57,1% респондентов (причем 42% заявили, что они выступают «категорически против»),