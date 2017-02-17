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17.02.17 / 18:56 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Московская биржа закрылась в красной зоне

ММВБ 2128,21; РТС 1152,21

Фото АБН

Фото АБН

Торги пятницы на Московской бирже закрылись в красной зоне. Индекс ММВБ упал на 0,94% до 2128,21 пунктов, индекс РТС составил к концу дня 1152,21 пунктов с изменением в 2,03%.

Анастасия Соснова, аналитик банка «Российский капитал», отметила, что на российских площадках не было интереса к покупкам. Российские акции ушли в отрицательную динамику. Ранее и на европейских площадках преобладали негативные настроение. Акции металлургических компаний Европы падали в цене, суммарный Euro Stoxx 50 снизился на 0,6%.

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