Новых отставок губернаторов пока не ожидается — СМИ За февраль свой пост покинули пять глав регионов

В ближайшие месяцы новых отставок губернаторов не будет. Об этом пишет в пятницу РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента России.

«Все закончено, больше отставок не планируется, ни „пакетных“, ни „одиночных“. Из 15 регионов, где предстоят выборы губернаторов, пятеро остаются и идут на выборы, в десяти других произошла смена», — сказал источник. Собеседник агенства уточнил, что возможны внеплановые отставки, и это будет зависеть от обстоятельств.

Напомним, в феврале свои посты покинули пять глав российских регионов. В отставку ушли губернатор Карелии Александр Худилайнен, Пермского края Виктор Басаргин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, новгородский губернатор Сергей Митин и глава Рязанской области Олег Ковалев.

Добавим, в сентябре в России состоятся прямые выборы глав 14 российских регионов. Новых региональных руководителей выберут жители Бурятии, Карелии, Мордовии, Пермского края, Белгородской области, Калининградской области, Кировской области, Новгородской области, Рязанской области, Саратовской области, Свердловской области, Томской области, Ярославская области и Севастополя.