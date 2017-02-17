У егеря в Верхнеуральске прошли обыски У него обнаружили мясо косули, охота на которую запрещена

Сотрудники управления экономической безопасности и борьбе с коррупцией ГУ МВД по Челябинской области провели обыски у старшего инспектора федерального госохотнадзора, подведомственного минэкологии региона, по Агаповскому и Верхнеуральского району Андрея Панфилова. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, у Панфилова обнаружили незарегистрированный карабин, часть автомата Калашникова и мясо косули, охота на которую запрещена. Сам Панфилов, при этом, заявил, что у него не нашли ничего противозаконного.

Напомним, ранее обыски прошли в администрации Сосновского района Челябинской области. Силовиков интересовали документы комитета по управления имуществом.