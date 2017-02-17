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17.02.17 / 10:33 Новости / Россия и мир

У егеря в Верхнеуральске прошли обыски

У него обнаружили мясо косули, охота на которую запрещена

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Сотрудники управления экономической безопасности и борьбе с коррупцией ГУ МВД по Челябинской области провели обыски у старшего инспектора федерального госохотнадзора, подведомственного минэкологии региона, по Агаповскому и Верхнеуральского району Андрея Панфилова. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, у Панфилова обнаружили незарегистрированный карабин, часть автомата Калашникова и мясо косули, охота на которую запрещена. Сам Панфилов, при этом, заявил, что у него не нашли ничего противозаконного.

Напомним, ранее обыски прошли в администрации Сосновского района Челябинской области. Силовиков интересовали документы комитета по управления имуществом.

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Реплики

  1. Денис 19.02.2017 at 21:03

    Как то странно, в день обыска уже стало известно, что это было мясо косули, меньше суток надо на экспертизу???

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