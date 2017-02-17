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17.02.17 / 13:45 Новости / Петербург и Ленобласть

«Почта России» установит электронные очереди в семи почтовых отделениях Ленобласти

В Гатчине, Сосновом Бору и Выборге

почта россии

Фото: sostav.ru

«Почта России» оборудует системой электронных очередей семь отделений в Ленинградской области. Об этом АБН в пятницу сообщило Управление федеральной почтовой связи Петербурга и ЛО.

В течение 2017 года электронная очередь появится в центральном отделении «Почты России» в Гатчине. В Выборге и Сосновом Бору системой оборудуют по три почтовых отделения.

Отметим, внедрение электронных очередей – один из элементов изменения формата обслуживания в отделениях «Почты России». Организация начала массово устанавливать такие системы в декабре прошлого года. В первую очередь их сделают в отделениях почтовой связи с наиболее высоким трафиком, которые имеют более трех окон приема клиентов.

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