«Почта России» избавит Москву от очередей Юрлиц будут обслуживать отдельно

«Почта России» запустила в российской столице программу «Почта без очередей». Об этом в пятницу заявил генеральный директор компании Дмитрий Страшнов.

В рамках программы, прием отправлений от юридических лиц будет осуществляться в отдельных почтовых центрах. Также большинство операций надеются перевести в онлайн-режим.

Планируется, что в наиболее загруженных почтовых отделениях посетителям помогут консультанты. Добавим, в Москве работает шесть мобильных команд, оказывающих центрам оперативную помощь. Ранее «Почта России» открыла единую курьерскую службу в 137 крупнейших городах страны. В конце 2016 года компания массово начала устанавливать системы электронных очередей.