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17.02.17 / 22:59 Новости / Общество / Россия и мир

«Почта России» избавит Москву от очередей

Юрлиц будут обслуживать отдельно

Почта России«Почта России» запустила в российской столице программу «Почта без очередей». Об этом в пятницу заявил генеральный директор компании Дмитрий Страшнов.

В рамках программы, прием отправлений от юридических лиц будет осуществляться в отдельных почтовых центрах. Также большинство операций надеются перевести в онлайн-режим.

Планируется, что в наиболее загруженных почтовых отделениях посетителям помогут консультанты. Добавим, в Москве работает шесть мобильных команд, оказывающих центрам оперативную помощь. Ранее «Почта России» открыла единую  курьерскую службу в 137 крупнейших городах страны. В  конце 2016 года компания массово начала устанавливать системы электронных очередей.

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