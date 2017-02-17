По горячим следам. В Петербурге не утихает волна протестов

Для Петербурга 2017 года начался с волнений. Причиной тому стало решение городских властей о передаче в ведение РПЦ Исаакиевского собора. Оно спровоцировало серию массовых протестных акций, на которые вышли тысячи горожан. Но Исаакиевский собор – не единственная горячая точка на карте Петербурга. Подробнее о предстоящих акциях и их участниках – в материале АБН.

От Исаакия к общегородскому митингу

Постепенно Исаакий объединил не только людей, но и повестку. В четверг оргкомитет «Вставай на защиту Исаакиевского собора» анонсировал проведение общегородского градозащитного митинга «Марш в защиту Петербурга» . Митинг запланировали на 19 марта, но вот согласуют ли его власти – большой вопрос. Пока организаторы мероприятия не готовы сказать, что будут в случае отказа Смольного. Но собеседники АБН обещают, что в каком-то формате мероприятие точно состоится.

«Марш в защиту Петербурга» — это дань протестам в защиту гостиницы «Англетер», которые проходили на Исаакиевской площади 30 лет назад. Громкие акции были организованы группой спасения памятников истории и культуры Ленинграда, пытавшейся спасти здание гостиницы от сноса.

В оргкомитет «Вставай на защиту Исаакиевского собора» вошли представители разных политических и градозащитных движений. Не задалась коммуникация лишь со сторонниками Алексея Навального. Координатора петербургского штаба оппозиционера Полину Костылеву исключили из оргкомитета. Она предположила, что ситуация связана с тем, активисты Навального запустили в социальных сетях свои сообщества в защиту Исаакиевского собора. «Да, у оргкомитета одно сообщество, у нас – другое. Но они разные. Я участвую в протесте не как политик, а как обычный жители Петербурга. Нам всем нужно объединяться», — сказала АБН Костылева.

Депутат ЗакСа от «Справедливой России», один из организаторов «Марша в защиту Петербурга» озвучил АБН другую версию.

«Насколько я знаю, представители Навального призывали людей не приходить на акцию 12 февраля. Это, на мой взгляд, не правильно. Я тогда тоже не был согласен с организаторами «кольца» вокруг собора, и не пошел на мероприятие, опасался провокаций. Возможно, я ошибся. Но я же никого не призывал игнорировать акцию. Эти же вели свою пропаганду. Думаю, не из соображений безопасности, а потому что не они этим всем руководили», — предположил Ковалев.

Чтобы видеть звезды

Продолжается противостояние компании Setl City и защитников Пулковской обсерватории, выступающих против строительства рядом с ней ЖК «Планетоград». Вопрос о сохранении Пулковской обсерватории будет включен в повестку «Марша в защиту Петербурга».

Отметим, этот конфликт постоянно обрастает новыми сюжетами. Так, после январского митинга на сцену вышел человек по имени Владимир Пашковский. Он от имени Setl Group Начал «прощупывать» противников «Планетограда», выводить их на переговоры. Когда об этом стало известно АБН, в компании от Пашковского открестились. Сам он комментировать свои действия тоже не стал. Однако активисты уверены, что Пашковский, который называет себя профессиональным «решальщиком» бизнес-вопросов, в том числе, связанных со строительством, работал именно по заявке застройщика.

Борьба за Центральный район

В Центральном районе Петербурга активисты развернули активную борьбу. Они, с одной стороны, выступают против уплотнительной застройки, с другой – за сохранение исторического облика центра Петербурга. Так, идет активное противостояние вокруг бывшего Мытного двора. На месте ранее снесенных зданий планируется строительство жилого дома. Активисты же настаивают на расширении Овсянниковского сада за счет этих территорий. В марте они планируют организовать митинг. Отметим, в начале февраля суд обязал компания АО «Евгеньевская 2» восстановить в прежнем виде корпус исторического здания Мытного двора на Старорусской улице.

Жители квартала, ограниченного Лиговским проспектом, Тамбовской, Прилукской и Расстанной улицами, пошли против городской программы реновации, в рамках которой компания «СПБ Реновация» запланировала тут строительство ЖК «Новый Лиговский». Это дом бизнес-класса на 120 квартир. Активисты заявляют о незаконности застройки исторического района. Также, по их мнению, компания под видом реновации занимается уплотнительной застройкой. Застройщик с этим категорически не согласен. В пятницу жители района провели протестный флешмоб.

Отметим, ранее жители центра города выступили с инициативой о введении моратория на строительство Центрального района. Исключение, по их мнению, можно делать лишь для объектов социальной инфраструктуры. Они создали соответствующую петицию, которая будет направлена Георгию Полтавченко.

Уплотнение и религия

Протесты жителей Старопарголовского квартала против деятельности компании «Стройтрест» с улиц перешли в судебное русло. В марте Выборгский районный суд рассмотрит иск жителей дома №79 по проспекту Тореза к комитету имущественных отношений, комитету по градостроительству и архитектуре и ТСЖ «Парголовский массив» (принадлежит «Стройтресту»). Истцы заявляют о незаконности передачи земли на месте снесенных ранее двухэтажных домов.

Жители Московского района 19 февраля выйдут на митинг против строительства компанией «ЛенСпецСМУ» 27-этажного жилого дома на месте бывшей платной стоянки по адресу проспект Космонавтов, 61, корпус 2. . Компания купила участок с разрешительными документами, которые, по данным активистов, были получены подложным путем. В настоящее время в суде оспаривают разрешение на строительство данного дома, выданное службой государственного строительного надзора и экспертизы, откуда и появилась информация о данных экспертизы.

В Красносельском районе с конца прошлого года идет борьба против строительства храма св. Димитрия Солунского в ЖК «Балтийская жемчужина» В феврале губернатору Георгию Полтавченко было направлено соответствующее коллективное обращение жителей района. Под ним подписало около двух тыс. человек.

Местные жители не видят необходимости в появлении еще одного религиозного объекта в районе. Кроме того они не понимают, почему именно тут должен расположиться мемориал памяти жертвам катастрофы над Синайским полуостровом.

В защиту образования

Культуру и образование скандалы в Петербурге, увы, не обходят стороной. Одна из ключевых и острых тем тут – возможное слияние Российской национальной библиотеки с Российской государственной библиотекой. В феврале активисты пикетировали РНБ в защиту уволенного библиографа Татьяны Шумиловой. Она, сотрудник с более чем 30-летним стажем, осталась без работы после выступления на пресс-конференции. На ней библиограф публично выступила против объединения РНБ и РГБ. Минкульт, правда, уже заявил о том, что никакого слияния не планируется. Но люди этому не очень верят.

Продолжает бороться за свою альма-матер студенты издательско-полиграфического техникума. Они выступают против объединения техникума с колледжем строительной индустрии и городского хозяйства. В конце 2016 года студенты провели митинг на Марсовом поле. Новый 2017 год они начали с создания профсоюза и серии пикетов.

Серию пикетов в феврале провели и преподаватели СПбГУ. Они недовольны кадровой политикой университетского руководства, которое «убирает» неугодных ему людей.

Памяти Немцова

В конце февраля в Петербурге пройдет объединенная демократическая акция в память об убитом два года назад Борисе Немцове.

Мероприятие запланировано на 26 февраля. Смольный согласовал митинг на Марсовом поле. Но начнется все у станции метро Горьковская, откуда вереница неравнодушных двинется в сторону проведения митинга. Поскольку марш не согласован, политическая символика, плакаты и пикеты во время него будут запрещены. А вот портреты погибшего политика и флаги РФ нести можно. Организаторы акции памяти надеются, что их оппоненты воздержатся от провокаций.

Марш памяти Немцова пройдет в Петербурге в третий. В прошлом году, по оценкам организаторов, в нем приняло участие не менее тысяч человек. Тогда, несмотря на попытки отдельных НОДовцев , все обошлось без эксцессов.

Елизавета Белова / АБН