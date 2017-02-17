В Пулково самолет получил повреждения перед вылетом Улетел на час позже

В аэропорту «Пулково» один из самолетов авиакомпании «Россия» получил повреждения перед вылетом в Сочи. Это случилось в пятницу.

Рейс должен был отправиться в 13:30 по московскому времени. Его задержали более чем на час, в результате пассажиры отправились в Сочи после замены лайнера в 14:40.

Очевидцы сообщали, что пассажиров пустили на борт и одновременно с этим началась погрузка багажа. Транспортное средство, на котором везли багаж, въехало в турбину самолета.

Отметим, неделю назад в «Пулково» произошел инцидент с фиктивным «минированием» самолета. Полиция установила, что уроженец Читинской области звонил в аэропорт, чтобы «не потерять жену». Она должна была лететь на Ямал. При этом в самолете ее не оказалось. Поэтому он взлетел вовремя. Аэропорт проверяли в течение двух часов с 0:30 до 2:30.