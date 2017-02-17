Путин заявил о снижении темпов инфляции ниже 5% До 4,72%

Темпы инфляции в феврале оказались ниже 5% в годовом выражении. Такое заявление сделал в пятницу президент России Владимир Путин.

«В этом году устойчивое снижение инфляции продолжается, в феврале этого года показатель в годовом выражении пробил психологическую отметку в 5%, стал ниже, на 13 февраля это уже 4,72%... Мы в целом видим положительную динамику в экономике», — заявил президент.

Напомним, по данным ЦБ, в январе годовая инфляция замедлилась до 5%. К концу текущего года регулятор ожидает достижение уровня инфляции в 4%. На минувшей неделе Росстат зафиксировал в России нулевую инфляцию впервые с сентября прошлого года. В 2016 году инфляция составила 5,4%.