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17.02.17 / 11:45 Новости / Россия и мир

Путин заявил о снижении темпов инфляции ниже 5%

До 4,72%

путин радуга 4Темпы инфляции в феврале оказались ниже 5% в годовом выражении. Такое заявление сделал в пятницу президент России Владимир Путин.

«В этом году устойчивое снижение инфляции продолжается, в феврале этого года показатель в годовом выражении пробил психологическую отметку в 5%, стал ниже, на 13 февраля это уже 4,72%... Мы в целом видим положительную динамику в экономике», — заявил президент.

Напомним, по данным ЦБ, в январе годовая инфляция замедлилась до 5%. К концу текущего года регулятор ожидает достижение уровня инфляции в 4%. На минувшей неделе Росстат зафиксировал в России нулевую инфляцию впервые с сентября прошлого года. В 2016 году инфляция составила 5,4%.

По материалам: tass.ru
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