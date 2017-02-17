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17.02.17 / 15:20 Новости / Россия и мир

Путин поддержал предложение о продлении контракта с гендиректором Большого театра

Урин возглавляет театр с 2013 года

путин радуга 5Президент России Владимир Путин поддержал предложение о продлении контракта с генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным. Соответствующее заявление президент сделал в пятницу.

О поддержке пролонгации контракта с Уриным президента попросил глава Минкультуры Владимир Мединский. По его словам, ведомство намерено выйти в правительство с этим предложением.

Владимир Урин возглавляет Большой театр с 2013 года. Контракт с ним был заключен на пять лет. На этом посту Урин сменил Анатолия Иксанова. До того, как стать гендиректором Большого театра, Урин занимал пост главы Музыкального театр им. Станиславского и Немировича-Данченко.

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