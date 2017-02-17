Путин поддержал предложение о продлении контракта с гендиректором Большого театра Урин возглавляет театр с 2013 года

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о продлении контракта с генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным. Соответствующее заявление президент сделал в пятницу.

О поддержке пролонгации контракта с Уриным президента попросил глава Минкультуры Владимир Мединский. По его словам, ведомство намерено выйти в правительство с этим предложением.

Владимир Урин возглавляет Большой театр с 2013 года. Контракт с ним был заключен на пять лет. На этом посту Урин сменил Анатолия Иксанова. До того, как стать гендиректором Большого театра, Урин занимал пост главы Музыкального театр им. Станиславского и Немировича-Данченко.