Пятитысячные купюры оказались лидерами среди выявленных в 2016 году подделок Было обнаружено 36,18 тыс. фальшивок

В Банковской системе России в 2016 году обнаружили почти 61,05 тыс. поддельных российских денежных знаков, при этом лидерами стали поддельные пятитысячные купюры. Об этом в ЦБ РФ сообщили в пятницу.

В прошлом году, по данным регулятора, было обнаружено 36,18 тыс. фальшивых купюр. Второй по популярности у фальшивомоентчиков стала купюра достоинством в одну тысячу рублей - было обнаружено 22,32 тыс. подделок.

Меньше всего подделывали десятирублевую купюру. Центробанк сообщает всего о пятнадцати выявленных подделках.

Добавим, при этом поддельных банкнот иностранных государств за прошлый год было выявлено почти 4,55 тыс. штук. Большую часть подделок составили доллары США — почти 4,33 тыс. денежных знаков. Также регулятор обнаружил поддельные евро, китайские юани, фунты стерлингов Соединенного Королевства, две японские иены. Кроме того, среди фальшивок оказался один австралийский доллар.