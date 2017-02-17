СЗ банк Сбербанка открыл кредитную линию на 100 млн рублей на реконструкцию котельных Выборгского района Ленобласти Сроком на три года

Северо-Западный банк Сбербанка предоставит «Управляющей компании по ЖКХ Выборгского района Ленинградской области» невозобновляемую кредитную линию в размере 100 млн рублей на реконструкцию котельных. Об этом в банке сообщили в пятницу.

Линию открыли сроком на три года. Деньги пойдут на капремонт и техническое перевооружение котельных. Сначала реконструируют семь котельных. При этом общий объем необходимых инвестиций составляет около 1 млрд рублей до 2025 года.

ОАО «Управляющая компания по ЖКХ» — единая теплоснабжающая организация Выборга. Управляет 76 котельными.

Отметим, в феврале и марте 2016 года в Выборге проходили митинги против повышения тарифов ЖКХ. В акциях принимали участие до 500 человек. Рабочая группа правительства Ленобласти проверила «Управляющую компанию по ЖКХ» и обнаружила нарушения в принципах тарификации.