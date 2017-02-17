«Роснефть» и «Транснефть» урегулировали спор в досудебном порядке «Достигнута договоренность о снижении нормативов потерь»

Компании «Роснефть» и «Транснефть» сумели урегулировать спор о транспортировках нефти в досудебном порядке. Об этом сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на представителя «Роснефти».

«Спор двух хозяйствующих субъектов — ПАО "НК «Роснефть» и ПАО «Транснефть» — по вопросу согласования условий транспортировки нефти урегулирован в досудебном порядке в ходе переговоров. Достигнута договоренность о снижении нормативов потерь», — рассказали в компании.

Ранее «Роснефть» и ее «дочка» «Башнефть» подали исковые заявления к «Транснефти» в арбитражный суд Москвы. Причиной иска стали условия транспортировки нефти. Компании не согласны друг с другом в части целесообразности разработки методики учета технологических потерь нефти в трубопроводах по фактическому уровню и порядка компенсации грузоотправителям нефти. В конце прошлого года арбитражный суд Москвы запретил «Транснефти» прекращать транспортировку сырья «Роснефти» в качестве обеспечительной меры по заявлению последней.