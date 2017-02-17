Россия в феврале вдвое снизила экспорт зерна По прогнозам Минсельхоза, в текущем сельхозгоду страна экспортирует 37,5 млн тонн

Россия в феврале 2017 года снизила экспорт зерна в 2,1 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщили в Минсельхозе в пятницу.

С 1 по 12 февраля было экспортировано 561,7 тыс. тонн зерна. Кроме того, поставки пшеницы снизились в 1,9 раза, до 391,4 тыс. тонн, кукурузы — в 2,1 раза, до 144,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение показал экспорт ячменя — он упал в 7,2 раза, до 18,3 тыс. тонн.

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Всего с начала текущего сельхозгода (с 1 июля 2016 года) по 12 февраля Россия экспортировала 23,387 млн тонн зерна. Это на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. При этом поставки пшеницы увеличились на 2,9%, до 8,164 тыс. тонн, кукурузы — на 28,6%, до 3,027 млн тон. Экспорт ячменя снизился на 42,6%, до 2,003 млн тонн.

Напомним, Минсельхоз прогнозировал, что в текущем сельхозгоду (по 30 июня 2017 года) экспорт зерна составит до 37,5 млн тонн против 33,9 млн тонн в прошлом сельхозгоду. По итогам 2016 года в России был зафиксирован рекордный урожай зерновых культур. Он составил 118 млн тонн.