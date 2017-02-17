Опрос: россияне читают электронные книги чаще жителей других стран Больше трети респондентов делают это ежедневно

Россияне читают электронные книги и слушают классическую музыку чаще, чем жители других стран. Об этом говорят опубликованные в пятницу результаты исследования, проведенного международной платежной платформой PayPal и агентством SuperData.

Опрос был проведен в 10 странах, включая Великобританию, Германию, Испанию, Италию, Объединенные Арабские Эмираты, Польшу, США, Францию и Японию. Исследователи выяснили, что 33% россиян, пользующихся электронными книгами, читают их ежедневно, а 30% – от четырех до шести раз в неделю.

Пользователи электронных книг в Россиию отдают предпочтение научной фантастике и фэнтези (43%), триллерам и мистике (37%), а также литературе деловой и финансовой тематики (30%). Респонденты читают книги в таком формате из-за меньшей стоимости (61%), а также потому, что таким способом легче найти редкие произведения (60%).

Добавим, наиболее популярными платными сервисами стали LitRes (57%), Google Play Books (33%) и Amazon (30%). Чаще всего россияне читают со смартфонов (54%), компьютеров и ноутбуков (53%) и планшетов (51%). Специальными ридерами пользуются только 35% опрошенных.