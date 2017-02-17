Сбербанк и Google запускают бесплатную программу для предпринимателей Дальнего Востока Проект поддержат шесть субъектов ДФО

Сбербанк совместно с Google запускают бесплатную программу для предпринимателей «Бизнес класс» на территории Дальневосточного округа. Об этом в банке сообщили в пятницу.

«Мы рассчитываем, что в этом году более 100 тыс. человек со всей России, включая Дальний Восток, присоединятся к проекту. Необходимо повысить “выживаемость ” бизнеса. Банк заинтересован, чтобы в стране появлялось всё больше представителей малого бизнеса, которые будут грамотными потребителями финансовых продуктов», — отметил вице-президент и руководитель дирекции GR Сбербанка Андрей Шаров. Он напомнил о том, что пилотный проект компаний, проведенный в Татарстане в прошлом году, был признан успешным.

Программа стартует в ДФО 16 мая и продлится пять месяцев. Отмечается, что «Бизнес класс» рассчитан как на опытных предпринимателей, так и на начинающих. Некоторые курсы можно будет проходить онлайн.

Участники программы смогут выбрать из двух категорий обучения: «Я хочу начать собственный бизнес» и «Я хочу развивать существующий бизнес». Каждый прошедший программу получит электронный сертификат.

Напомним, 14 февраля глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитование малого бизнеса стало приоритетным направлением для организации. Он отметил, что у малого бизнеса есть множество потребностей помимо кредитов, и заверил, что банк продолжит заниматься стабилизацией технологии кредитования.