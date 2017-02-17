Введение в Петербурге постоплаты за штрафстоянку привело к росту числа должников — ЗакС И сокращению количества стоянок

Вступивший в силу в Петербурге закон, позволявший водителям платить за штрафстоянку после получения автомобиля, привел к росту числа должников. К такому выводу пришли участники обсуждения нового закона, которое состоялось в пятницу в ЗакСе, передает корреспондент АБН.

По словам зампреда комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Андрея Романова, горожане стоимость услуг штрафстоянки оплачивают неохотно. Эту информацию подтвердила представитель компании-эвакуатора ООО «Нева Спорт» Мария Сергеева. По ее словам, новый закон оборачивается для ответственных за эвакуацию компаний большими финансовыми проблемами. «Введение отсрочки платежа существенно повлияло на нашу деятельность. Люди не платят за стоянку. С бухгалтерской точки зрения выдача транспортного средства владельцу является для нас фактором реализации услуги, за которую мы платим налоги. А нарушители постоплату игнорируют. В итоге у нас растет дебиторская задолженность. У нас увеличиваются расходы, зарплата сотрудников снижается. Один час стоянки в базовом тарифе – чуть больше 48 рублей, фактическая себестоимость часа же на стоянке, которая соответствует всем требованиям закона, составляет 161 рубль », — отметила Сергеева.

В ГИБДД заявили, что в Петербурге доля должников также растет, а количество штрафных стоянок сокращается. Оплату штрафов не помогает увеличить даже 50%-ная «скидка» на него в случае оплаты в течение первых 20 суток. Частично взимать штрафы помогают судебные приставы. К марту Смольный должен подготовить несколько постановлений, которые уточнят параметры закона.

Напомним, ранее ЗакС Петербурга принял закон о постоплате эвакуации автомобилей. В документе также прописано наказание для тех, кто нарушит сроки оплаты. Штраф за неоплаченную эвакуацию составит от 3 до 5 тыс. рублей. С начала года пока не было выписано ни одного такого штрафа.