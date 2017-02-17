В ЗакСе Петербурга предложили автоматизировать штрафы за парковку на газонах Вообще штрафы за нарушения в сфере благоустройства

Депутаты петербургского ЗакСа предложили автоматизировать штрафы за нарушения в сфере благоустройства с помощью видеофиксации. С такой инициативой в пятницу выступил комитет по законодательству, передает корреспондент АБН.

Согласно задумке авторов законопроекта, штрафовать в автоматическом режиме можно будет за незаконную установку ограждений, парковку на газонах и другие нарушения. Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок отметил, что этот закон позволит сократить время на выписку штрафов и трудозатраты специалистов ответственных за это органов.

Напомним, ранее ЗакС поддержал законопроект о внесении в КоАП об увеличении максимально возможных штрафов. Депутаты решили,что за некоторые нарушения, например, за парковку на газонах, существующие финансовые санкции слишком малы.