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17.02.17 / 11:52 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

В ЗакСе Петербурга предложили автоматизировать штрафы за парковку на газонах

Вообще штрафы за нарушения в сфере благоустройства

Штрафы за парковку

Фото АБН

Депутаты петербургского ЗакСа предложили автоматизировать штрафы за нарушения в сфере благоустройства с помощью видеофиксации. С такой инициативой в пятницу выступил комитет по законодательству, передает корреспондент АБН.

Согласно задумке авторов законопроекта, штрафовать в автоматическом режиме можно будет за незаконную установку ограждений, парковку на газонах и другие нарушения. Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок отметил, что этот закон позволит сократить время на выписку штрафов и трудозатраты специалистов ответственных за это органов.

Напомним, ранее ЗакС поддержал законопроект о внесении в КоАП об увеличении максимально возможных штрафов. Депутаты решили,что за некоторые нарушения, например, за парковку на газонах, существующие финансовые санкции слишком малы.

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