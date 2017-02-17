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17.02.17 / 16:09 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

«Силовые машины» поставят запчасти для аргентино-уругвайской ГЭС «Сальто Гранде»

Подписали контракт на ремонт 20 полюсов роторов

"Силовые машины"ПАО «Силовые машины» поставят запасные части части для аргентино-уругвайской гидроэлектростанции «Сальто Гранде». Об этом на предприятии сообщили в пятницу.

«Силовые машины» заключили контракт с межгосударственной организацией Аргентины и Уругвая «Смешанная техническая комиссия» (Comision Tecnica Mixta, CTM). Российская компания отремонтирует 20 полюсов роторов гидрогенераторов электростанции.

Первые 10 полюсов на «Силовые машины» привезут в июле-сентябре 2017 года. Еще 10 аппаратов — в течение 2018 года.

Напомним, в 2012 году «Силовые машины» провели диагностику гидроагрегата № 9 ГЭС «Сальто Гранде». Кроме того, все «Сальто Гранде» оснащены генераторами «Силовых машин».

Накануне с президентом Уругвая Табаре Васексом встретился глава России Владимир Путин. Он заявил о том, что «Силовые машины» могут заняться модернизацией уругвайских ГЭС.

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