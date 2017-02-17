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17.02.17 / 13:40 Новости / Петербург и Ленобласть

«СМЦ-Колпино» в I квартале поставит более 2 тыс. тонн заготовок для ветрогенераторов

Вышли на рынок Западной Европы

"СМЦ-Колпино"«СМЦ-Колпино» (входит в дивизион «Северстали») в I квартале поставит более 2 тыс. тонн стальных заготовок для строительства башен ветрогенераторов. Об этом в пятницу сообщили на предприятии.

Завод расширил портфель заказов и в результате вышел на рынок Западной Европы. «Производство заготовок включает дробеструйную обработку стального листа, резку металла на установке плазменной резки, а также снятие фасок специальными фаскосъемными машинами», — сообщили на предприятии.

Отметим, продукцию для ветрогенеарторов «СМЦ-Колпино» делает с 2013 года. Компания сотрудничала с предприятиями Северной Европы.

«СМЦ-Колпино» использует прокат стана 5000 Череповецкого металлургического комбината. В доставке участвуют ЗАО «Нева-Металл» и «Северсталь Экспорт».

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