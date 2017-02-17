Спецстрой просит суд взыскать 1,3 млрд рублей с фигурантов дела о хищении на стройке Восточного Речь идет о пяти фигурантах уголовного дела

ФГУП «Спецстройтехнологии», входящий в «Спецстрой» России просит Симоновский суд Москвы взыскать с фигурантов дела о хищении средств при строительстве космодрома Восточный всю сумму нанесенного предприятию ущерба, которая составляет 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил агентству ТАСС в пятницу начальник правового управления «Спецстройтехнологий» Владимир Сычев.

«Мы просим Симоновский суд признать нас гражданским истцом по уголовному делу и солидарно взыскать в пользу предприятия материальный ущерб в сумме 1,35 млрд рублей по факту хищения Митряковым, Дегтяревым, Матуевым, Базанковым и Дегтяревой денежных средств путем обмана», — сказал Сычев. Уголовное дело, фигурантами которого стали перечисленные им лица, было выделено в отдельное производство и рассмотрено в пятницу в Симоновском суде в особом порядке.

Добавим, гендиректора ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Вадима Митрякова обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой. Также он обвиняется в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Он признал свою вину и раскаялся.

Обвинение попросило для Митрякова 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор огласят 20 февраля.