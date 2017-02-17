Tele2 сократит 10% работников И изменит структуру управления в регионах

«Т2 РТК Холдинг» планирует сократить 10% персонала. Об этом в пятницу рассказал источник, знакомый с менеджментом компании.

Как стало известно «Ведомостям», компания разрабатывает новую организационную структуру. Tele2 планирует перейти от региональной структуры к федеральной схеме с централизацией в головном офисе.

Таким образом компания планирует сократить издержки и повысить эффективность работы. Переход на новую систему планируется завершить к концу 2017 года.

Напомним, ранее Tele2 отказалась от публикации отчетности. Оператор объяснил отказ «жесткой и фокусной реакцией других участников рынка».