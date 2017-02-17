Все новости

17.02.17 / 12:51 Новости / Общество / Россия и мир

Tele2 сократит 10% работников

И изменит структуру управления в регионах

Tele2 сократит«Т2 РТК Холдинг» планирует сократить 10% персонала. Об этом в пятницу рассказал источник, знакомый с менеджментом компании.

Как стало известно «Ведомостям», компания разрабатывает новую организационную структуру. Tele2 планирует перейти от региональной структуры к федеральной схеме с централизацией в головном офисе.

Таким образом компания планирует сократить издержки и повысить эффективность работы. Переход на новую систему планируется завершить к концу 2017 года.

Напомним, ранее Tele2 отказалась от публикации отчетности. Оператор объяснил отказ «жесткой и фокусной реакцией других участников рынка».

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017